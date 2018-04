« Un moment privilégié » : Téo et Emma rencontrent leur petit frère

Super Nanny embarque toute la petite famille direction la première rencontre avec leur petit frère. Ils se rendent chez une sage-femme pour « entendre le cœur du bébé battre ». « C’est un moment extrêmement émouvant » avoue Sylvie. « Ils s’y intéressent, ils se rendent compte que maman porte la vie et ça fait plaisir » confie Elodie, très satisfaite par l’idée de Super Nanny. Charline, la sage-femme, leur apprend que le bébé entend tout, elle propose donc à Téo et Emma de lui faire ressentir le calme. La petite Emma décide même de lui chanter « une souris verte ». « C’est agréable on est enfin réuni tous les quatre » réalise Elodie tout comme Super Nanny « aujourd’hui la fratrie est en train de se construire, ils arrivent à mieux réaliser qu’il va y avoir bientôt un bébé ». Extrait de l’émission inédite de Super Nanny, diffusée Vendredi 13 avril à 21h sur TFX.