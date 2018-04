Un papa « plein de contradictions » : Florian ne sait pas dire non !

Florian, le père de famille, rentre du travail et rencontre pour la première fois Super Nanny. Sylvie n’est qu’à la première phase d’observation, elle va donc pouvoir constater que l’ambiance à la maison n’est pas là même quand Florian est là. Il oblige Téo, qui a quitté la table avant qu’il arrive, à terminer son repas, « sinon pas de dessert ». « Sachant que ma femme est enceinte, elle est énormément fatiguée, je dois prendre le relais et leur montrer qui commande à la maison » avoue Florian. « Ça se passe toujours comme ça votre retour du travail ? » demande Super Nanny, « je ne pense pas que ce soit la bonne solution ». Mais seulement dès que Téo fait son caprice, Florian n’est plus si crédible. Il cède dès que son fils pleure et pour Super Nanny, ça ne peut pas durer… Extrait de l’émission inédite de Super Nanny, diffusée Vendredi 13 avril à 21h sur TFX.