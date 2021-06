Divertissements ・ Mardi 22 juin à 21h05 sur TFX

Ils étaient réservés à quelques rares passionnés, les tatouages se retrouvent désormais sur tout le monde : les plus jeunes, les plus âgés, les hommes et les femmes, sans distinction de catégorie sociale ou de goûts. En trente ans, le tatouage s'est démocratisé et est devenu incontournable. Entre modernité et art ancestral, découvrez les 1000 facettes du tatouage.