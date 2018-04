Tattoo Cover : vous aussi vous pouvez passer entre les mains expertes des tatoueurs !

Par P.H. | Ecrit pour TFX |

Vous avez un tatouage dont vous ne voulez plus ? On a la solution. L’émission "Tattoo Cover" lance un appel à témoin pour trouver les futurs clients d’Amy Mymouse, Marty Early et Diego Moraes. Mode d’emploi !

Si certaines erreurs finissent aux oubliettes, d’autres restent gravées à jamais… dans la peau. C’est pour aider ceux qui ne veulent plus voir un tatouage qui ne leur plaît plus – ou ne leur correspond plus – que Tattoo Cover existe. L’émission de TFX, produite par Coyote, permet en effet à des personnes de recouvrir un tatouage disgracieux ou leur rappelant de mauvais souvenirs. Après avoir expliqué ce qu’il recherche, chaque client de ce salon un peu particulier découvre les propositions personnelles de chaque tatoueur : Marty Early, Diego Moraes et Amy Mymouse. A lui ensuite de choisir le dessin qui l’inspire le plus.

Si comme les premiers clients de Tattoo Cover vous voulez vous-aussi vous débarrasser d’un tatouage qui vous dérange, bonne nouvelle ! L’émission, diffusée pour la première fois le 29 mars dernier, vient de lancer un appel à témoin pour trouver de nouvelles personnes prêtes à passer entre les mains d’un des experts de Tattoo Cover. Pour postuler, rien de plus simple : il suffit d’envoyer par mail, à l’adresse castingtattoos@gmail.com, une candidature complète en précisant votre nom, vos coordonnées téléphoniques, votre adresse ou encore votre âge et votre profession. N’oubliez pas de joindre à ce message des photos récentes de vous et du tatouage que vous souhaitez faire recouvrir.

Si certains tatouages vus dans Tattoo Cover sont vraiment surprenants, pas question pour autant de "se moquer", précise Diego Moraes. "Un tatouage, c’est quelque chose de très personnel. C’est symbolique. Si la personne l’a fait, c’est qu’elle avait envie de graver ce dessin à un moment précis de sa vie. Certains tattoos sont qualifiés de ratés tout simplement parce qu’ils ont mal été réalisés ou parce qu’ils ont fait un choix qu’ils regrettent", a expliqué le tatoueur à MYTF1.fr.

Découvrez ci-dessous les conseils de précaution pour les tatouages lorsqu'on est enceinte :