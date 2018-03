Amine, victime d’un apprenti tatoueur

Chez Tattoo Cover, on voit des tatouages ratés de toutes les couleurs. Mais celui d’Amine remporte la palme de l’horreur. Ce jeune coiffeur lorrain de 21 ans porte déjà 18 tatouages et pour son dix-neuvième, il a eu une très mauvaise idée qui lui pourrit la vie et fait de lui une victime chaque été quand il doit enfiler son maillot préféré. Très généreux, Amine a laissé un apprenti tatoueur lui faire ce qu’il voulait sur la cuisse. Mais le tatouage n’est pas très réussi. Découvrez ce que Amy Mymouse, et Diego Moraes vont lui proposer. Extrait de l’épisode 1 de « Tattoo Cover : sauveurs de tatouages » diffusé le jeudi 29 mars à 21h sur TFX.