Angélique s’est fait tatouer le symbole d’une boîte de nuit…

Les tatouages sont faits pour embellir et non enlaidir. Dans la cas d’Angelique, c’est pourtant le contraire. Cette jeune varoise porte sur elle un tatouage qui gâche sa plastique de rêve… Cette jolie blonde de 27 ans est aide-soignante. Une vraie vocation pour cette jeune femme qui aime donner le sourire aux personnes qui l’entourent. Ses autres passions ? Le soleil et le sport qui lui ont permis de se façonner un corps de rêve. Mais malgré tous ses efforts, un horrible tatouage fait à l’âge de 16 ans gâche tout. Une grosse erreur de jeunesse qui lui pourrie sa vie au quotidien… Grande fêtarde à l’époque, elle a décidé de faire tatouer le logo d’une boîte de nuit espagnole… Extrait de l’émission du 07 mars 2019 de l’émission Tattoo cover.