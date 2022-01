Avant-première - Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - Episode du 3 février 2022

Aujourd’hui, une grande mission attend nos magiciens de l’aiguille. Dans cet épisode, ils vont s’occuper de Sylvain, Gérald, Caroline et Vivien. Sylvain a un tatouage qu'il a reçu à son insu et aujourd'hui il veut s'en débarrasser de ce poids. Gérald a lui un tatouage qui ne reflète plus sa personnalité de maintenant. Caroline a besoin d’aide pour recouvrir son tatouage qui a été abimé par une cicatrice. Et Vivien a un tatouage qui ne lui plaît pas du tout et le gène dans sa vie pro. Lors de la révélation des croquis, Sylvain a un coup de cœur pour l'oiseau de Dodie, Gérald opte pour la panthère de Marty, Caroline choisit le fennec de Dualy et Vivien choisit le fantôme de de Diego. Ils sont entre les mains d’experts et espèrent pouvoir effacer ses tatouages de leur vie. Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages, épisode 408.