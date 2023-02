Avant-première - Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - S05 E04

Aujourd’hui, une grande mission attend nos magiciens de l’aiguille. Miren, Marie-Ange, Jonathan et Perrine et ont fait appel à eux pour leur pouvoir offrir un nouveau départ. Miren pour marquer son nouveau départ en France. Mais elle besoin d'aide pour recouvrir le résultat désastreux et Dualy va s'en occuper. Marie-Ange à réaliser un rêve et pour le symboliser quoi de mieux qu'un tatouage. Mais le rêve s'est transformé en cauchemar. Elle choisit Diego pour l'effacer avec le king de la pop. Jonathan a un tatouage qui l'handicap dans son métier. Grâce à Marty il va pouvoir tourner la page. Perrine s'est tatouée pour se soulager, mais il a une connotation sexuel. Elle demande à Diego de lui enlever cette horreur. Avant-première - Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - Saison 05 Episode 04.