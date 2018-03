BAS LES PATTES - Anaïs n'assume plus son chat

Certains tatoués choisissent leur tatouage d’une bien étrange façon. C’est le cas d’Anaïs, 24 ans, danseuse, qui a eu une idée très surprenante pour son premier tatouage. Mais le résultat est tout sauf réussi et complexe beaucoup la jeune femme qui n’ose plus montrer son dos. Avant de montrer son tatouage, Anaïs fait une petite démonstration de twerk à Amy, Diego et Marty. C’est une vraie professionnelle qui sait capter l’œil de son public. Mais elle vient avant tout pour faire disparaitre la patte de son chat tatouée sur son dos. Elle voudrait un cover en rapport avec l’Amazonie, la nature ou les félins. Alors, quel tatoueur de talent va lui proposer le tatouage de ses rêves ? Extrait de l’épisode 1 de « Tattoo Cover : sauveurs de tatouages » diffusé le jeudi 29 mars à 21h sur TFX.