Céline et sa phrase HILARANTE tatouée sur le dos

En voulant se faire tatouer la fameuse phrase d’Antoine de Saint-Exupéry « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. », Céline a fini par se faire encrer tout autre chose ! En effet, une fois devant le tatoueur, la jeune femme ne se souvenait plus de la citation et a tenté une phrase de son propre cru : « Ferme les yeux et tu verras ». Autant dire que ce n’est pas totalement pareil ! En découvrant le tatouage, Diego, Marty et Amy sont complétement hilares. Regardez ! Découvrez qui va recouvrir le tatouage de Céline, jeudi à 21h sur TFX dans l’émission « Tattoo Cover : sauveteurs de tatouages ».