Clément et son tatouage RIDICULE pour un pompier…

Depuis son plus jeune âge, Clément rêve de devenir pompier. Il veut devenir un vrai héro de la vie au quotidien. A 15 ans, il a l’idée de se faire tatouer sa passion sur le pectoral, près du cœur. Clément a toujours été très fier de son tatouage. Aujourd’hui, il a 26 ans et il a réalisé son rêve : il est sapeur-pompier. Il a pris 20 kilos de muscle et le tatouage est toujours là. Mais il est maintenant RIDICULE ! Clément en a marre des moqueries au quotidien. Il est venu demander de l’aide à nos trois tatoueurs virtuoses. Alors, quel est ce tatouage honteux ? Et quel tatoueur va avoir la chance de le recouvrir ? Rendez-vous jeudi à 21h sur TFX pour un nouvel épisode de Tattoo Cover : sauveurs de tatouages.