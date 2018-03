Conseil n°2 - Comment gérer la douleur lors d'un tatouage ?

Tout le monde le sait, la réalisation d’un tatouage est douloureuse. Même avec un excellent tatoueur, la douleur est toujours là. Chaque personne réagit différemment à la douleur. Ceraints écoutent de la musique et ne bougent plus, et d’autres crient et hurlent à chaque piqure. Marty Early vous donne quelques conseils pour gérer au mieux la douleur d’un tatouage. Il faut éviter de se contracter et se relaxer au maximum. Avoir bien mangé et bien dormi avant un tatouage peut également être très positif sur le corps qui va rester immobile pendant longtemps. Il faut jouer avec le souffle et rentrer presque dans une sorte de méditation. Conclusion : keep calm ! Rendez-vous tous les jeudis à 21h sur TFX pour suivre Amy Mymouse, Diego Moraes et Marty Early dans « Tattoo Cover : sauveurs de tatouages ».