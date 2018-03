Conseil n°3 - Comment bien cicatriser après un tatouage ?

Marty Early pour donne quelques conseils pour bien cicatriser après la réalisation d’un tatouage. Un tatouage, c’est comme une blessure. Il faut en prendre soin pour qu’elle cicatrise correctement. Chaque tatoueur a des versions différentes concernant les crèmes à appliquer. Le plus important selon Marty, c’est d’éviter les contacts prolongés avec l’eau et l’exposition au soleil au moins deux à trois semaines après un tatouage. Comme par exemple, aller à la piscine, au sauna ou à la plage ! Conclusion : gardez bien vos tatouages au sec hors de portée du soleil. Rendez-vous tous les jeudis à 21h sur TFX pour suivre Amy Mymouse, Diego Moraes et Marty Early dans « Tattoo Cover : sauveurs de tatouages ».