Conseil n°5 – Ne pas boire de l’alcool avant un tattoo

Nouveau conseil de nos tatoueurs virtuoses. Pourquoi ne faut-il jamais se faire tatouer en état d’ivresse ? Déjà, tatouages et alcool ne font jamais bon ménage. Il est presque sûr que la personne tatoué regrettera son choix quand elle sera de nouveau sobre. Le tatouage est un acte qui se réfléchit et une décision qui ne se prend pas à la légère. De plus, la plupart des tatoueurs professionnels refusent de tatouer des gens ivres. Marty Early déconseille fortement de boire avant un tatouage, cela peut faire saigner, la personne n’est pas dans le meilleur état d’esprit et ne va pas écouter les conseils du tatoueur. Elle va beaucoup bouger et elle ne pas se sentir bien pendant toute la durée du tatouage qui peut se révéler être longue. Retrouvez « Tattoo Cover : sauveurs de tatouages » avec Amy Mymouse, Marty Early et Diego Moraes sur TFX.