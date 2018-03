Daphnée, très émue en découvrant son nouveau tatouage

Daphnée est en pleine séance de tatouage avec Diego. Elle résiste calmement et stoïquement à la douleur depuis plus de 4 heures. Grâce au scaphandre imaginé par Diego, le portrait beaucoup trop présent de son ex-mari est déjà bien loin… à vingt mille lieues sous les mers ! Alors comment Daphnée va réagir en découvrant son nouveau tatouage ? Le moment est enfin arrivé. Daphnée est très heureuse et très émue : « Ca va donner un nouveau sens à ma vie. Je vais revivre maintenant. » Elle va pouvoir tourner définitivement la page. Grâce à ce tout nouveau tatouage qui enfouie définitivement de douloureux souvenirs, c’est une nouvelle Daphnée qui refait surface ! Extrait de l’épisode 2 de « Tattoo Cover : sauveurs de tatouages » diffusé le jeudi 29 mars à 22h sur TFX.