Diego perd la tête devant le TWERK hyper sexy d'Anaïs

Anaïs demande l’aide de Marty, Diego et Amy pour recouvrir son tatouage disgracieux. Anaïs avoue que ce tatouage ne l’aide pas dans sa vie professionnelle. Effectivement, elle n’a pas un métier comme les autres : elle est professeure de twerk. La jeune femme fait une petite démonstration de son talent à nos trois tatoueurs favoris et le moins que l’on puisse dire c’est que sa petite danse n’est pas passée inaperçue dans le shop. En effet, Anaïs est une véritable experte et sait comment captiver son auditoire. Diego en reste bouche bée ! Découvrez qui va recouvrir le tatouage d’Anaïs, jeudi à 21h sur TFX dans l’émission « Tattoo Cover : sauveteurs de tatouages ».

