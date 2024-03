Emma, fan ultime d’Amy Winehouse, tatouée par Amy Mymouse !

Emma est une fan absolue de la chanteuse anglaise Amy Winehouse. La jeune femme a été complètement bouleversée quand la star est décédée. Elle décide alors de faire des recherches sur ses tatouages et de les reproduire sur son corps. Comme la chanteuse, Emma arbore le fer à cheval, la plume, l’éclair sur ses bras et même un portrait réaliste d’Amy Winehouse sur son épaule. Mais il y en a un qu’elle souhaite faire recouvrir ! Le comble c’est qu’Emma, fan d’Amy Winehouse va se faire tatouer par la tatoueuse Amy Mymouse ! Découvrez le portrait d’Emma et retrouvez son cover jeudi à 21h sur TFX dans l’émission « Tattoo Cover : sauveteurs de tatouages ».

