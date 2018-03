Erwan ne veut plus croire aux licornes

Chez Tattoo Cover, il y a toujours une histoire cachée derrière un tatouage raté. Et certaines sont plus émouvantes que d’autres. Erwan a 24 ans, il habite dans le Sud-Ouest, et il porte un tatouage qui porte vraiment lourd sur lui. Il compte beaucoup sur nos trois tatoueurs pour lui enlever ce fardeau. Erwan a perdu son père quand il avait 15 ans. A 18 ans, il décide de partir à l’armée et de se faire un tatouage qui lui donnerait de la force et de l’honneur. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Erwan s’est fait tatouer par un stagiaire irlandais ! Ne comprenant pas bien l’anglais, son tatouage ne ressemble pas du tout à ce qu’il voulait à l’origine. Regardez ! Extrait de l’épisode 2 de « Tattoo Cover : sauveurs de tatouages » diffusé le jeudi 29 mars à 22h sur TFX.