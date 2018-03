« Ferme les yeux et tu verras » le tatouage hilarant de Céline

C’est connu, spontanéité et tatouage ne font pas bon ménage. Céline, 35 ans, en a fait les frais. Cette joyeuse mère de famille aurait dû réfléchir à deux fois avant de se faire tatouer cette phrase dans le dos. Elle voulait se faire tatouer la fameuse phrase d’Antoine de Saint-Exupéry « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. ». Mais Céline a eu un trou de mémoire au moment du tatouage et la phrase s’est vite transformée en tout autre chose ! « Ferme les yeux et tu verras ». Une phrase différente et très drôle quand on y pense ! Diego, Marty et Amy sont hilares. Mais alors, qui va recouvrir cette phrase ? Extrait de l’épisode 1 de « Tattoo Cover : sauveurs de tatouages » diffusé le jeudi 29 mars à 21h sur TFX.