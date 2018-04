Gaétan a la musique dans la peau

D’un coup d’aiguille magique, Diego a fait disparaitre à jamais la fée inachevée et complètement ratée qui faisait honte à Gaétan, le chanteur de gospel. La fée vulgaire s’est envolée définitivement pour laisser la place à un joli symbole : un micro vintage et une rose noire, la fleur favorite de sa maman disparue. Gaétan va enfin pouvoir admirer son nouveau tatouage dans le miroir. Comment va-t-il réagir ? En tout cas, Gaétan a maintenant sa passion encrée dans la peau et le souvenir de sa mère. Extrait de l’épisode 4 de « Tattoo Cover : sauveurs de tatouages » diffusé le jeudi 5 avril à 22h sur TFX.