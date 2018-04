Gaétan et sa fée clochette très sexy

Gaétan est un jeune chanteur de 36 ans et il ne va nulle part sans ses amis de la chorale de gospel ! Ensemble, ils parcourent les scènes du monde entier mais, à cause de l’un de ses tatouages, Gaétan craint de devenir la risée du public. Quand il était plus jeune, il s’est fait tatoué une fée sur le bras droit. Mais cette fée clochette sexy n’est pas très réussie ! Il lui manque même des pieds. Gaétan demande donc de l’aide à Diego, Marty et Amy pour recouvrir ce tatouage honteux qu’il n’ose plus montrer quand il monte sur scène. Extrait de l’épisode 4 de « Tattoo Cover : sauveurs de tatouages » diffusé le jeudi 5 avril à 22h sur TFX.