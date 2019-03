Ivre, Gilles se fait tatouer par ses amis lors d’une soirée…

Les dégâts des soirées No Limit, tout le monde connaît. Gilles en est la preuve vivante. De son adolescence, notre cariste a gardé un mauvais souvenir. Un soir, lui et ses amis se sont lancés dans un CAP ou pas CAP. Le perdant avait pour obligation de se faire tatouer… Mais ce n’est pas un, ni deux, mais bien trois tatouages que Gilles a découvert sur son avant-bras le lendemain matin. Aujourd’hui, mari et père d’une petite fille, ses tatouages lui pourrissent la vie. Nos tatoueurs réussiront-ils à sauver cette catastrophe ? Extrait de l’émission Tattoo Cover du jeudi 14 mars 2019.