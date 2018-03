Jennifer veut effacer son araignée pour rendre hommage à sa maman

Lorsqu’elle avait 18 ans, Jennifer a eu la bonne idée de se faire tatouer un animal assez terrifiant pour la majorité des personnes : une araignée ! La petite bête se cache sur son cou et peut en dégouter plus d’un. Difficile quand on est vendeuse à son propre compte de ne pas effrayant les potentiels clients. Jennifer demande donc de l’aide à Amy Mymouse pour recouvrir cette « veuve noire » qu’elle ne trouve plus du tout dans le coup ! Elle souhaite rendre hommage à sa maman décédée en la recouvrant avec une belle rose. Amy va-t-elle relever le défi ? La réponse ce soir à partir de 21h sur TFX pour le lancement de la nouvelle émission « Tattoo Cover : sauveurs de tatouages ».