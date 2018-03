L’incroyable histoire du tattoo d'Alexandre le rockeur

Les tatouages, c’est de plus en plus tendance. Oui mais pas n’importe lesquels ! Alexandre, 22 ans, le sait mieux que personne. Ce jeune rockeur porte un tatouage qui lui fait tellement honte qu’il est constamment obligé de le cacher. Se faire tatouer en ayant bu, ce n’est jamais une très bonne idée… et Alexandre en sait quelque chose ! Le rockeur a laissé une connaissance lui dessiner une pinte de bière sur le bras gauche et depuis, il regrette amèrement. Et pour cause… traits maladroits et motifs qui font mauvais genre, ce tatouage n’a pas grand-chose pour lui. Résultat, Alexandre a décidé de le faire disparaître pour toujours en faisant appel à nos experts Marty, Diego et Amy. Extrait de l’épisode 2 de « Tattoo Cover : sauveurs de tatouages » diffusé le jeudi 29 mars à 22h sur TFX.