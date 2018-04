MALÉDICTION – Jelena, toujours célibataire à cause de son tatouage ?

Jelena est une jeune barmaid de 22 ans encore célibataire et c’est bien ça le problème ! Elle a pris rendez-vous avec Amy Mymouse pour se débarrasser d’un tatouage qui lui pourri sa vie sentimentale. Il y a cinq ans, Jelena s’est fait un tatouage en commun avec son ex petit-ami avec qui elle est restée pendant deux ans. Ce tatouage était censé lui porté chance mais aujourd’hui c’est plus une malédiction car Jelena est toujours célibataire. Elle demande donc de l’aide à Amy pour recouvrir ce tatouage qui lui rappelle de mauvais souvenirs. Mais, à quoi ressemble ce tatouage au fait ? Découvrez-le en exclusivité sur MYTF1 et rendez-vous jeudi à 21h sur TFX dans « Tattoo Cover : sauveurs de tatouages » pour découvrir le cover-up de Jelena réalisé par Amy Mymouse.