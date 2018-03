Mira a son ex petit-ami dans la peau

Pour Mira, Tattoo Cover est la dernière chance ! En effet, la jeune femme s’est fait tatouer le prénom de son ex, Adrien, un lettrage qu’elle souhaite maintenant voir disparaître. Mais Mira n’est pas un cas comme les autres : elle est albinos et sa peau est bien trop sensible pour passer par l’étape laser. Les sauveurs de tatouages ont donc plutôt intérêt à assurer. Diego, qui a été choisi par la belle pour le recouvrir d’une magnifique pivoine a un incroyable défi à relever… Extrait de l’épisode 1 de « Tattoo Cover : sauveurs de tatouages » diffusé le jeudi 29 mars à 21h sur TFX.