Pauline a 23 ans et la jeune femme compte beaucoup sur nos tatoueurs pour lui redonner le sourire et recouvrir une horrible erreur. Il y a 2 ans, Pauline s’est fait tatouée par un tatoueur à domicile ! Déjà, première erreur soulignée par Marty, Diego et Amy Mymouse. De plus, elle a voulu se faire tatouer sur une partie de son corps très intime… C’est parti pour une partie de devinette : où se situe le tatouage de Pauline ? Amy Mymouse est la gagnante ! Pauline possède un tatouage sur la fesse mais celui-ci a très mal cicatrisé et lui pose beaucoup de problème dans sa vie sentimentale. Rendez-vous jeudi à 21h sur TFX pour découvrir le tatouage de Pauline dans un nouvel épisode de Tattoo Cover : sauveurs de tatouages.