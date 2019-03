Premières minutes : Tattoo Cover - épisode 6

Alan n'en peut plus d'être reconnu dans la rue à cause d'un tatouage devenu culte dans sa ville. Lui et son meilleur ami Quentin partagent les mêmes passions : le rock, la moto. Lors d'une soriée bien arrosée, ils ont décidé de renforcer leur lien d'amitié en se faisant un tatouage hors du commun. Si l'idée faisait rire, aujourd'hui Alan regrette. Chaque soirée, ses amis se battent pour faire une photo avec son tatouage sur la fesse. Nos professionels réussiront-ils à relever le défi ? Premières minutes de l'émission du 21 mars 2019.