Saurez-vous décoder le tatouage de Sarah ?

Lorsque l’on est jeune, on peut facilement faire des choix que l’on regrettera plus tard. C’est ce qui est arrivé à Sarah. Sur un coup de tête, la jeune femme s’est fait tatouer un code barre sur le poignet il y a quelque temps. Devenue hôtesse de caisse, ce tatouage lui fait désormais vivre un cauchemar ! En effet, les clients ne cessent de lui faire des blagues à ce sujet et cela devient très lourd à gérer au quotidien… Un code barre raté et mal placé que nos tatoueurs virtuoses doivent faire disparaître définitivement. Extrait de l’épisode 2 de « Tattoo Cover : sauveurs de tatouages » diffusé le jeudi 29 mars à 22h sur TFX.