Sébastien, poursuivi dans la rue à cause de son tatouage Pikachu

A 29 ans, Sébastien est organisateur de soirées et reste un grand enfant. Il y a trois ans, il décide de se faire tatouer un personnage joyeux, le plus célèbre des Pokémons : Pikachu ! Ce tatouage a été réalisé sur un coup de tête, sans réfléchir, et aujourd’hui, Sébastien vit un véritable cauchemar. Depuis la sortie du jeu populaire Pokémon GO, le jeune homme n’a pas eu un moment de répit. Les gens qui jouent à l’application lui courent vraiment après ! Il veut absolument se faire recouvrir son tatouage pour arrêter d’être victime d’une chasse à l’homme. Quand Amy, Marty, Diego et Cécile découvrent son Pikachu, c’est le fou rire total ! Découvrez qui va recouvrir le tatouage de Sébastien, jeudi à 21h sur TFX dans l’émission « Tattoo Cover : sauveteurs de tatouages ».