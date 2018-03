Sébastien veut chasser son Pikachu

Sébastien est un grand enfant ! Fan de jeux vidéo et de dessins animés, le jeune homme a eu la bonne idée de se faire tatouer le personnage emblématique de la série Pokemon : Pikachu ! Mais c’était sans savoir que le nouveau jeu Pokemon GO allait devenir si populaire. Sébastien veut que la chasse à l’homme s’arrête et demande donc de l’aide à nos tatoueurs experts. Il veut faire se faire recouvrir son tatouage par une fleur. Quel tatoueur dessinera la fleur qui plaira le plus à Sébastien ? Extrait de l’épisode 1 de « Tattoo Cover : sauveurs de tatouages » diffusé le jeudi 29 mars à 21h sur TFX.