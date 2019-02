Tattoo Cover - Les portraits des 4 virtuoses du tatouage

Après le succès de la première saison, l’émission des sauveurs de tatouages revient sur TFX à partir du 28 février à 21h. Amy Mymouse, Marty Early, Diego Moraes seront rejoints par une nouvelle recrue, Dodie, réputée pour son style de tatouage ornemental et floral. Découvrez les portraits des 4 virtuoses du tatouage en exclusivité sur MYTF1. A seulement 27 ans, avec son style néo traditionnel, ses félins et ses femmes guerrières, Marty Early a déjà remporté des prix prestigieux et a gagné sa place dans la cour des grands. Avec son univers cartoon et ses poupées aux grands yeux, Amy Mymouse est invitée dans les conventions du monde entier ! Dodie est une tatoueuse rockeuse. Elle a réussi à se faire un grand nom dans l’univers du tatouage en créant son propre style, ornemental et floral, féminin et délicat, mariant fleurs et dentelles. Enfin, Diego Moraes est reconnu comme l’un des grands noms du tatouage avec son style réaliste noir et blanc. Depuis 21 ans, il exerce ses talents entre la France et le Brésil. Retrouvez-les dès le jeudi 28 février à 21h sur TFX pour des épisodes inédits de « Tattoo Cover : sauveurs de tatouages ».