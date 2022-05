Tattoo Cover : Qui sera le meilleur tatoueur ? - S01 E03

10 incroyables tatoueurs britanniques vont s’affronter pour être champions. Ils seront jugés par deux tatoueurs de renom. Et si les candidats pensent être les meilleurs, ce sont pourtant les juges qui en décideront. Spécialistes dans leurs styles respectifs, ils n’ont jamais connu une telle compétition : course contre la montre, les uns contre les autres et face à des demandes compliquées de clients, ils devront tatouer dans des styles qui les pousseront dans leurs retranchements. Un seul artiste sera sacré, "tatoueur de l’année" !