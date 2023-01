Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - Découvrez les premières images

Vos sauveurs de tatouages favoris sont de retour pour une toute nouvelle saison ! Cette année encore, les virtuoses de l’aiguille vont faire face à des défis plus grands les uns que les autres. Mais est ce que Marty Early, Diego Morales, Dodie et DualyPulp réussiront à sauver les tatoués les plus désespérés et à les aider dans leur quête d’une nouvelle vie ? - Tattoo Cover : Sauveurs de Tatouages !