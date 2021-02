Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - Emission du 25 février 2021

Dans l’épisode du 25 février de “Tattoo Cover : Sauveur de tatouages” : Une grande mission attend nos magiciens de l’aiguille. Les tatoués désespérés du jour sont : Frédéric souhaite faire disparaître un cauchemar qui dure depuis 27 ans, Romaric veut se débarrasser d’un tatouage qui lui pèse psychologiquement, Karine veut changer son tatouage qui ne lui convient plus et enfin Mathilda souhaite recouvrir son tatouage décidé sur un coup de tête. Frédéric opte pour la cover de Diego, Romaric a un coup de cœur pour celle de Marty, Karine choisit Adrien et Mathilda penche aussi pour Marty. Vont-ils être satisfaits de leurs tatouages ? Replay de l'émission du 25 février 2021 sur TFX.