Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - Epidode du 15 avril 2021

Dans l’épisode du 15 avril de “Tattoo Cover : Sauveur de tatouages” : Une grande mission attend nos magiciens de l’aiguille. Les tatoués désespérés du jour sont : Melissa, elle a décidé de faire de son corps un œuvre d’art mais un de ses tatouages fait tâche. Gaétan a fait un tatouage à 18 ans et depuis ce tatouage l’handicap. Benjamine, elle s’est tatouée un motif sur un pari et aujourd’hui il ne lui correspond plus. Samuel, il veut recouvrir un tatouage qui ruine son hommage à son œuvre favorite. Marcia, elle a tatoué un motif d’amitié, mais elle s’est faite trahir. Enfin Soufiane, il veut recouvrir un tatouage qui est trop visible et cette situation le pèse. Melissa a un coup de cœur pour le dessin de Marty, Gaétan opte pour celui de Diego, Benjamine a un coup de cœur pour la cover de Marty, Samuel penche pour la réalisation de Diego, Marcia choisit le dessin d’Amy et enfin Soufiane choisit le dessin de Marty. Vont-ils être satisfaits de leurs tatouages ? Replay de l'émission du 01 avril 2021 sur TFX.