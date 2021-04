Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - Epidode du 15 avril 2021

Dans l’épisode du 15 avril de “Tattoo Cover : Sauveur de tatouages” : Une grande mission attend nos magiciens de l’aiguille. Les tatoués désespérés du jour sont : Mira, elle a fait un tatouage par amour mais aujourd’hui elle s’est séparée de son âme sœur. Amine a fait un tatouage qu’il a laissé carte blanche à un tatoueur et il a détesté dès le départ. Sébastien, il s’est tatoué un personnage qu’il adorait, mais aujourd’hui ce tatouage la dérange. Anaïs, elle veut recouvrir un tatouage qui n’est pas bien réalisé. Cécile, elle fait un tatouage qui lui rappelle de mauvais souvenirs. Enfin Emma, elle veut recouvrir un tatouage qui ne lui convient plus. Mira a un coup de cœur pour le dessin de Diego, Amine opte pour celui d’Amy, Sébastien a un coup de cœur pour la cover de Marty, Anaïs penche pour la réalisation de Diego, Cécile choisit le dessin de Marty et enfin Emma choisit le dessin d’Amy. Vont-ils être satisfaits de leurs tatouages ? Replay de l'émission du 01 avril 2021 sur TFX.