Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - Episode 208 du 11 mars 2021

Dans l’épisode du 11 mars de “Tattoo Cover : Sauveur de tatouages” : Une grande mission attend nos magiciens de l’aiguille. Les tatoués désespérés du jour sont : Florence a fait un tatouage a 18 ans, mais aujourd’hui il ne lui convient plus. Colyne a voulu rendre hommage à un membre de sa famille, mais il est complètement raté. Alex s’est tatoué lui-même pendant une soirée et le résultat est très décevant. Enfin Marie veut recouvrir un souvenir qui aujourd’hui est douloureux. Florence a un coup de cœur pour le dessin de Marty, Colyne opte pour celui de Dodie, Alex a un coup de cœur pour la cover de Diego et Marie penche pour la réalisation de Marty. Vont-ils être satisfaits de leurs tatouages ? Replay de l'émission du 11 mars 2021 sur TFX.