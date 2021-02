Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - Emissiondu 4 février 2021

Dans l’épisode du 04 février de “Tattoo Cover : Sauveur de tatouages” : Une grande mission attend nos magiciens de l’aiguille. Les tatoués désespérés du jour sont : Romain, il a besoin d’effacer une trahison qu’il a subi dans sa jeunesse, Maëlys, elle veut se débarrasser d’un tatouage fait lors d’une soirée, Jennifer traîne un boulet depuis ses 18 ans et enfin Angélique a besoin de recouvrir une erreur et se créer un symbole de force. Romain a choisi le dessein de Marty, Maëlys opte pour la cover de Diego, Jennifer a un coup de cœur pour la cover de Dodie et Angélique penche pour celle de Karina. Vont-ils être satisfaits de leurs tatouages ? Replay de l'émission du 04 février 2021 sur TFX.