Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - Emission du 4 février 2021

Dans l’épisode du 04 février de “Tattoo Cover : Sauveur de tatouages” : Une grande mission attend nos magiciens de l’aiguille. Les tatoués désespérés du jour sont : Cédric qui a tatoué l'adoration qu'il a pour son idole, Delphine qui souhaite effacer un souvenir douloureux de son corps et Tony qui veut couvrir le vilain petit canard de ses tatouages. Cédric a la chance d’avoir une cover en collab avec Marty et Diego, Delphine se fait tatouer par Karina et Tony par Dodie. Vont-ils être satisfaits de leurs tatouages ? Replay de l'émission du 04 février 2021 sur TFX