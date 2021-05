Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - Episode du 20 mai 2021

Dans l’épisode du 20 mai de “Tattoo Cover : Sauveur de tatouages” : Une grande mission attend nos magiciens de l’aiguille. Les tatoués désespérés du jour sont : Aurélie, elle est tombée sur un tatoueur qui a pris la liberté de le modifier sans la concerter. Elle souhaite le recouvrir pour arrêter les réflexions déplacées. Sébastien, il a beaucoup de tatouages, mais son premier tatouage est une catastrophe. Christophe, il s’est tatoué pendant son service militaire, mais il ne correspond plus à sa vie actuelle. Enfin Mélanie, elle a fait un tatouage en commun avec son ex-petit ami, mais maintenant qu’ils ne sont plus ensemble, elle veut l’effacer. Aurélie a un coup de cœur pour le dessin de de Dodie, Sébastien opte pour celui de Diego, Christophe a un coup de cœur pour la cover d’Adrien et enfin Mélanie penche pour la réalisation de Dodie. Vont-ils être satisfaits de leurs tatouages ? Replay de l'émission du 20 mai 2021 sur TFX.