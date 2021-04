Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - Episode du 22 avril 2021

Dans l’épisode du 22 avril de “Tattoo Cover : Sauveur de tatouages” : Une grande mission attend nos magiciens de l’aiguille. Les tatoués désespérés du jour sont : Joy, elle a décidé de se tatouer un symbole fort mais la réalisation est ratée. David a fait un tatouage il y a 20 ans et depuis ce tatouage ne fait plus l’effet escompté avec ses enfants. Corinne, elle s’est tatouée dans sa jeunesse mais aujourd’hui il ne lui correspond plus du tout. Enfin Benjamin, il veut recouvrir un souvenir douloureux de son passé. Joy a un coup de cœur pour le dessin d’Adrien, David opte pour celui de Marty, Corinne a un coup de cœur pour la cover de Diego et enfin Benjamin penche pour la réalisation de Marty. Vont-ils être satisfaits de leurs tatouages ? Replay de l'émission du 01 avril 2021 sur TFX.