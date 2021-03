Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - Episode du 25 mars 2021

Pour cette saison inédite, retrouvez les virtuoses du tatouage que sont : Dodie, Marty Early, Diego Morae, Karina NG, et Adrien. Ils reprennent du service pour des réalisations toujours plus impressionnantes ! Dans un shop spécialement aménagé dans le centre de Paris, ces cinq professionnels vont relever un défi : faire disparaître à tout jamais des tatouages honteux, complètement ratés, ou synonymes de mauvais souvenirs, en les recouvrant avec des créations inédites ! Avec l’aide de Cécile Djunga, leur réceptionniste, ces cinq magiciens de l’aiguille sont la dernière chance pour ces tatoués désespérés. À chaque rencontre, le client se voit proposer plusieurs dessins par les tatoueurs, à lui de choisir celui qu’il préfère pour recouvrir le tatouage qu’il rêve d’effacer depuis si longtemps. Dans cet épisode inédit, découvrez :- Romain : agent de sécurité au grand cœur, il ne veut plus voir un tatouage lui rappelant un mauvais souvenir, et ce même 17 ans après se l’être fait tatouer !- Maylis : taouée par un ami en soirée, cette jeune femme de 23 ans veut aujourd’hui se débarrasser de ce tatouage embarrassant qui va à l’encontre de son emploi actuel.- Jennifer : à presque 40 ans, elle veut faire disparaitre un tatouage qu’elle a réalisé à ses 18 ans sur un coup de tête et qui ne lui a jamais convenu.- Angélique : elle voulait se libérer de ses complexes à travers un tatouage. Finalement ce dernier réalisé sur un coup de tête et choisi à la hâte, est devenu un fardeau..Commence alors pour les tatoueurs un travail d’orfèvre des plus délicats….