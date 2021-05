Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - Episode du 27 mai 2021

Dans l’épisode du 27 mai de “Tattoo Cover : Sauveur de tatouages” : Une grande mission attend nos magiciens de l’aiguille. Les tatoués désespérés du jour sont : Loïc, il a eu la mauvaise idée de se tatouer avec un clou et un masse… Le résultat est plus que raté, il souhaite le recouvrir pour s’en débarrasser. Vanessa, elle a voulu faire plaisir à un garçon avec un tatouage, mais aujourd’hui ils ne sont plus ensemble. Enfin Lorry et Jonathan, Lorry a un tatouage qui ne correspond pas à ses attentes et Jonathan s’est tatoué pour reconquérir son ex-petit amie, mais aujourd’hui il regrette. Loïc a un coup de cœur pour le dessin de de Diego, Vanessa opte pour celui de Karina, Lorry a un coup de cœur pour la cover de Dodie et enfin Jonathan penche pour la réalisation d’Adrien. Vont-ils être satisfaits de leurs tatouages ? Replay de l'émission du 27 mai 2021 sur TFX.