Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - S02 Episode 02

Episode 102 - Bienvenue chez Tattoo Cover, un salon de tatouage unique en son genre.Ici, trois tatoueurs de renom sont là pour aider les tatoués les plus désespérés.Si votre tatouage est honteux, complètement raté, s’il est un vrai handicap dans votre vie ou si vous le détestez… Vous êtes au bon endroit !Dans ce shop, trois virtuoses du tatouage mondialement connus : Amy Mymouse, Marty Early et Diego Moraes. Ils sont la dernière chance pour ces tatoués en souffrance. Avec l’aide de Cécile, leur réceptionniste, ces 3 magiciens de l’aiguille vont relever un défi : faire disparaître à tout jamais ces tatouages de la honte en les recouvrant avec de nouvelles créations. A chaque rencontre, les tatoueurs proposent chacun leur modèle et c’est le client qui choisit celui ou celle qui va œuvrer sur lui pour recouvrir son ancien tatouage. Un travail délicat….Changer de peau pour démarrer une nouvelle vie, c’est la mission de Tattoo Cover !