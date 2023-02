Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - S04 E12 du 23 février 2023

Aujourd’hui, une grande mission attend nos magiciens de l’aiguille. Dans cet épisode, ils vont s’occuper de Léa, Robert, Yoann et Delphine. Sylvain a un tatouage qu'il a reçu à son insu et aujourd'hui il veut s'en débarrasser de ce poids. Léa s'est tatouée par amour, mais aujourd'hui elle n'est plus avec son premier amour. Robert a voulu rendre hommage à Johnny Hallyday, mais le résultat est horrible. Yoann s'est tatoué en soirée, mais il n'est pas fier du résultat. Et Delphine a voulu rendre hommage grâce à un tatouage, mais c'est un carnage. Lors de la révélation des croquis, Léa a un coup de cœur pour la fleur de Dodie, Robert opte pour l'aigle de Diego, Yoann choisit le taureau de Mysta et Delphine choisit le horus de Marty. Ils sont entre les mains d’experts et espèrent pouvoir effacer ses tatouages de leur vie. Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages, Saison 04 Episode 12.