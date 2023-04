Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - S04 Episode 04

Episode 404 - Retrouvez les virtuoses du tatouage : DODIE, MARTY EARLY et DIEGO MORAES. Ces derniers reprennent du service pour des réalisations toujours plus impressionnantes !Nouveauté cette année : pour les aider à sauver ces tatoués désespérés, ces artistes mondialement connus seront rejoints par deux nouveaux talents :DUALYPULP, avec son style kawaï fun et coloré va illuminer le shop.Et MYSTA ELECTRIC, avec son univers dark romantique proposera des créations ultra graphiques.Pour l'ambiance, "Tattoo Cover" a misé sur une nouvelle recrue : Thaïs, la flamboyante réceptionniste à l'enthousiasme et l'énergie débordantes.Dans leur shop installé dans le centre de Paris, ces cinq magiciens de l'aiguille vont réussir avec brio à faire disparaître à tout jamais des tatouages honteux, complètement ratés, ou synonymes de mauvais souvenirs, en les recouvrant avec des créations inédites !Ils sont la dernière chance pour ces tatoués en souffrance.À chaque rencontre, le client se voit proposer plusieurs dessins par les tatoueurs, à lui de choisir celui qu’il préfère pour recouvrir le tatouage qu’il rêve d’effacer depuis si longtemps.Commence alors pour les tatoueurs un travail d’orfèvre des plus délicats…Changer de peau pour démarrer une nouvelle vie, c’est la mission de "Tattoo Cover" !