Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - S05 E03 du 23 février 2023

Aujourd’hui, une grande mission attend nos magiciens de l’aiguille. Fab, Cyril, Séverine et Caulyne et ont fait appel à eux pour leur pouvoir offrir un nouveau départ. Fab a un tatouage qu'elle regrette. Elle demande à Dodie de lui offrir un cover dans un style qui lui correspond aujourd'hui. Cyril s'est tatoué une expérience mystique qu'il a vécue pendant son service à l'armée. Mais il est totalement raté et demande à Marty de l'aider. Séverine a fait un tatouage pour énerver sa mamie. Mais elle demande aujourd'hui à Diego de lui effacer cette erreur. Caulyne a voulu faire un tatouage en référence à sa fille, mais il est mal réalisé. Grâce à Marty elle va pouvoir tourner la page. Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages, épisode Saison 05 Episode 03.