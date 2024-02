Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - S05 E1

Episode 501 - 4 tatoueurs de talent vont faire face à des challenges toujours plus grands : Marty Early avec son style néo-traditionnel, Diego Moraes qui maitrise le réalisme & les tatouages traditionnels Japonais, Dodie réputée pour son style ornemental et floral, et DualyPulp avec son style kawaï fun et coloré ! Et pour accueillir les cas les plus drôles ou les plus désespérés, c'est Laureen, la nouvelle réceptionniste qui sera aux avant-ports du shop de tatouages le plus stylé de Paris ! À chaque rencontre, le client se voit proposer plusieurs dessins par les tatoueurs, à lui de choisir celui qu’il préfère pour recouvrir le tatouage qu’il rêve d’effacer depuis si longtemps. Commence alors pour les tatoueurs un travail d’orfèvre des plus délicats… Dans cet épisode, les tatoueurs s'attaqueront aux covers de 4 nouveaux clients : Jacques : Ce Corse veut à travers son cover, retrouver une dignité ! Lui qui voulait un tatouage percutant s'est retrouvé finalement avec une réalisation mal exécutée... à tel point que Jacques n'a pas laissé le tatoueur finir son travail ! Annabelle : Petit chaperon rouge des temps modernes, elle aime l'extravagance et le flashy ! Cette assistante vétérinaire Belge qui possède pleins de tatouages trouve que le dernier en date ne la représente pas du tout, et pire, qu'il est beaucoup trop vulgaire ! Vincent : est un miraculé de la vie. Suite à une soirée un peu trop arrosée, ce dernier a vécu une énorme chute qui aurait pu lui couter la vie... Et le tatouage symbolisant cet épisode, qu'il portait fièrement et comme un trophée avant, lui rappelle aujourd'hui, une personne qu'il n'est plus. Kelly : est venu au shop avec son amoureux actuel, Clément, mais c'est pour un tatouage en l'honneur de l'ex de Kelly qu'ils sont présents. Le tatouage en question est positionné dans une zone très intime et Kelly et Clément ne souhaitent plus le voir car cela gâche leur relation. Il est grand temps de tourner définitivement la page de cette histoire qui a fait terriblement souffrir Kelly. Changer de peau pour démarrer une nouvelle vie, c’est la mission de "Tattoo cover" !