Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages - S05 E2

Episode 502 - Dans "Tattoo cover : sauveurs de tatouages", des tatoueurs de talent vont faire face à des challenges toujours plus grands. Retrouvez les virtuoses du tatouage, à commencer par Marty Early avec son style néo-traditionnel, présent depuis la première saison, tout comme Diego Moraes qui maitrise le réalisme & les tatouages traditionnels japonais. Ainsi que Dodie réputée pour son style ornemental et floral, et Dualypulp avec son style kawaï fun et coloré ! Ces derniers reprennent du service pour des réalisations toujours plus impressionnantes et des cas inédits ! En effet, pour la première fois dans l'histoire de l'émission, un cover sera effectué sur un crâne ! Dans cette épisode, les tatoueurs auront aussi l'occasion d'accueillir une personnalité bien connue des téléspectateurs : Terence James, demi-finaliste de la saison 9 de "The Voice" et finaliste de "The Voice All Stars" ! Lui aussi aura besoin du talent des prodiges de l'aiguille… Quel tatouage cherche t-il à effacer ? Et pour accueillir les cas les plus drôles ou les plus désespérés, c'est Laureen, la nouvelle réceptionniste qui sera aux avant-ports du shop de tatouages le plus stylé de Paris ! Connue pour sa spontanéité et sa joie de vivre, Laureen qui communique quotidiennement avec sa communauté sur les réseaux sociaux, saura mettre à l'aise tous les profils ! Dans leur shop installé dans le centre de Paris, les quatre magiciens de l'aiguille vont réussir avec brio à faire disparaître à tout jamais des tatouages honteux, complètement ratés, ou synonymes de mauvais souvenirs, en les recouvrant avec des créations inédites ! Ils sont la dernière chance pour ces tatoués en souffrance... À chaque rencontre, le client se voit proposer plusieurs dessins par les tatoueurs, à lui de choisir celui qu’il préfère pour recouvrir le tatouage qu’il rêve d’effacer depuis si longtemps. Commence alors pour les tatoueurs un travail d’orfèvre des plus délicats…. Changer de peau pour démarrer une nouvelle vie, c’est la mission de "Tatoo cover" !